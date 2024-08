Abonaments a partir de 60 euros per veure el nou FC Andorra

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un cop confirmat que l’FC Andorra seguirà jugant els partits a l’Estadi Nacional, el club va engegar ahir mateix la campanya d’abonaments de cara a la temporada 2024-2025, que permetrà gaudir dels partits de la Primera RFEF des de 60 euros (50 per tarifa reduïda de menors de 16 anys i majors de 75 anys) en el cas de les renovacions, o des de 80 euros (65 per les categories amb descompte) en el cas de les noves altes. Sota el lema Fem-ho junts! la campanya s’obrirà amb un primer període de renovacions, que s’allargarà fins dijous 15 d’agost, amb la possibilitat de renovar presencialment a les oficines del club (de dilluns a divendres), o de manera telemàtica a través del lloc web de l’entitat. A més, els socis que el curs passat van anar a un mínim de 18 partits tindran un preu especial de renovació. El dia 16 aquells abonats que ho desitgin podran canviar el seu seient i a partir del dia 17 s’obrirà el període per a noves altes.