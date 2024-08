La vuitena edició de La Purito tindrà 2.000 participants

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La vuitena edició de la marxa cicloturista La Purito Andorra acollirà més de 2.000 ciclistes aquest cap de setmana. La prova impulsada per l’exciclista resident Joaquim Purito Rodríguez comptarà amb participants de 15 països diferents, amb Espanya com a estat més representat amb un 84% dels participants, seguits per Andorra i França com a països amb més corredors. També hi haurà ciclistes de Costa Rica, Colòmbia, Alemanya, Holanda, Portugal, Romania, Estats Units, Emirats Àrabs, Regne Unit, Irlanda, Itàlia, Mònaco o Qatar.

Més enllà de la presència de l’excorredor Óscar Freire, la marxa d’enguany també comptarà amb una nodrida representació d’esportistes com ara l’esquiador Joan Verdú, els pilots de MotoGP Aleix Espargaró o Pedro Acosta, i altres exprofessionals com José Antonio Hermida o Carles Checa. La prova serà diumenge amb final als Cortals d’Encamp.