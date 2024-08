Mònica Doria rep el diploma aconseguit als Jocs de París

Verificat per

Mònica Doria ja té a les seves mans el primer diploma olímpic de la història del país, que va aconseguir dimecres passat a la competició de canoa dels Jocs Olímpics de París 2024, en què va finalitzar en sisena posició. El president del COA (Comitè Olímpic Andorrà), Jaume Martí, va entregar ahir a la palista el document que acredita la sisena posició assolida al canal de Vaires-sur-Marne, la millor que un esportista del país ha ocupat mai en una cita olímpica de categoria absoluta (Joan Verdú va ser bronze en uns Jocs Olímpics de la Joventut). Els organitzadors de la prova olímpica van fer entrega del diploma al cap de missió de la delegació andorrana, Jordi Orteu, i Martí el va donar a Doria.

Més enllà del reconeixement, el diploma obtingut per Mònica Doria també suposarà un premi econòmic per reconèixer l’històric resultat aconseguit als Jocs Olímpics de París. I és que el COA té estipulades unes quantitats en funció de les posicions aconseguides, i la sisena dona dret a rebre un premi de 14.000 euros. En el cas de les medalles les xifres són entre 60.000 i 120.000 euros en cas d’un or (en funció de si és un esport individual, de parella o d’equips de més dues persones), la plata té un premi d’entre 40.000 i 80.000 euros, i el bronze d’entre 28.000 i 56.000 euros.