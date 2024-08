L’acord amb l’FCA per jugar al Nacional és improrrogable

L’FC Andorra seguirà jugant la pròxima temporada a l’Estadi Nacional un cop el consell de ministres va donar ahir llum verda a la signatura del conveni entre el Govern, el club propietat de Gerard Piqué, la Federació Andorrana de Futbol, la Federació Andorrana de Rugbi i el VPC Andorra. Aquest acord, però, té data límit i és improrrogable, i és que l’1 de juliol del 2025 la instal·lació governamental haurà d’estar buida i lliure perquè es pugui iniciar el canvi de gespa i instal·lar-ne una d’artificial, i que el món del rugbi pugui recuperar el camp de la Baixada del Molí després de tres temporades d’exili a Prada de Moles coincidint amb l’ús preferencial del camp per a l’equip de futbol. A falta de la signatura de les diferents parts durant les pròximes setmanes, la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell va voler agrair al VPC “haver acceptat seguir una temporada més a Prada de Moles” i “al comú d’Encamp per la col·laboració”. A més, “agrair la col·laboració de les entitats i estem contents d’arribar a aquest acord”.

Tot i que l’FC Andorra sigui l’usuari més habitual de la instal·lació la temporada vinent, no tindrà la prioritat, i és que les seleccions absolutes masculina i femenina de futbol i rugbi (en el cas del futbol també la sub 21) passaran per davant si han de disputar partits oficials i coincideixen en data amb els de l’equip de Ferran Costa. La FAF també tindrà prioritat per a la disputa de la final de la Copa Constitució, de la Supercopa i dels partits de competició europea dels clubs del país. A més, en el cas que hi hagi coincidència de competicions oficials dels equips nacionals de futbol i de rugbi, seran els primers els que tindran la prioritat d’ús de la instal·lació. És per això que la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, va explicar que “ja ens hem posat a treballar per veure quins partits podrien coincidir perquè l’FC Andorra, amb un temps suficientment ampli, pugui comunicar i demanar a la lliga espanyola un canvi de dia en la seva jornada”.

L’altre acord que es deriva del nou conveni és que l’Estadi Nacional haurà d’estar lliure entre el 27 de maig i l’1 de juny, quan s’han de celebrar els Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025. Segons va explicar Bonell, el nou document indica que durant aquella setmana les diverses entitats hauran de buscar una instal·lació alternativa si tenen duels programats, ja que el comitè organitzador dels Jocs està estudiant fer les cerimònies d’obertura i cloenda al camp governamental, que també hauria d’acollir alguna de les disciplines esportives durant aquella setmana.

El que queda fora del conveni aprovat ahir per Govern és el futur acord al qual haurien d’arribar FC Andorra i FAF perquè l’equip jugui a l’estadi que la federació està construint a Encamp. A més, es preveu que aquesta setmana Encamp i el VPC formalitzin l’acord perquè el club segueixi jugant a Prada de Moles.

357.000 EUROS PER LA GESPA

El Govern va adjudicar el canvi de gespa i la instal·lació de la superfície artificial a l’empresa Fieldturf Poligras per 356.911,27 euros, una quantitat inferior a la que es preveia al concurs internacional convocat per l’executiu, que era de 573.690,00 euros. La nova gespa haurà de complir els requisits per disputar partits internacionals de futbol i rugbi.

L'FC ANDORRA, SATISFET AMB L'ACORD L’FC Andorra va emetre un comunicat ahir al vespre per agrair a “totes les parts implicades la seva col·laboració i bona voluntat per tal de trobar una sortida satisfactòria a la situació”, un cop confirmat que podrà seguir disputant la pròxima temporada els partits a l’Estadi Nacional.



A més, un cop tancat l’acord, el club va iniciar ahir mateix a la nit la campanya d’abonats per a la temporada vinent a la Primera RFEF amb un primer període de renovacions per als aficionats que tinguessin carnet el curs passat.