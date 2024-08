Derrota de l’UE Santa Coloma davant de l’RFS (0-2)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’UE Santa Coloma ha caigut per 0-2 davant de l’RFS de Letònia a l’anada de la tercera ronda de l’Europa League. Dues fogonades han condemnat els groc i negres a la primera meitat, i tot i buscar retallar diferències, el que ha acabat estant més a prop, ha estat la golejada visitant.

El duel ha arrencat igualat, sense ocasió a cap de les dues bandes fins que Ikaunieks, amb un pèl de fortuna, ha obert el marcador al minut 13. El davanter ha rematat amb el genoll una passada des de la dreta, fent pujar el 0-1 al marcador. Els colomencs no s’han vingut avall i han anat en busca de l’empat, generant la primera aproximació amb un xut de Virgili que ha acabat sortint massa creuat. Però el que ha arribat ha estat el segon visitant amb un golàs de Victor Osuagwu que ha superat a Álex Ruiz amb una rosca espectacular per fer el 0-2 amb què s’ha arribat al descans, tot i algun intent més visitant, com un tir llunyà d’Ikaunieks.

A la represa la primera ha tornat a ser dels letons, però el tir de Diomande ha marxat molt alt. Però encara més clar ha sigut un penal per mans de Chete que Ikaunieks ha enviat als núvols. L’UE semblava groggy, però ha pogut reaccionar amb un tir llunyà de Mohedano que el porter visitant ha atrapat en dos temps. Precisament Mohedano ha provocat un penal que l’àrbitre ha acabat traient de l’àrea després de revisar el Var, i en el llançament directe, la pilota ha fregat l’escaire. Tot seguit ha estat Joaquinete qui ha buscat retallar diferències, però Ondoa s’ha mostrat hàbil per atrapar el seu tir. Però les ocasions clares de veritat han seguit sent visitants, com una de Panic, gairebé sol a la frontal de l’àrea petita que Álex Ruiz ha pogut desviar.

L'UE Santa Coloma ha seguit buscant el gol, però el marcador no s'ha mogut més i necessitarà una remuntada heroica dimecres vinent a Riga per seguir endavant a l'Europa League.