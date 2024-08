Verdú, recuperat físicament a la pretemporada

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Joan Verdú encara el tram final de pretemporada abans de realitzar l’estada estiuenca a Nova Zelanda. L’esquiador de la FAE ja entrena amb total normalitat després de l’operació d’esquena que va fer-se a l’abril, i està seguint un pla específic adaptat que l’ha dut a estar en el millor estat físic possible per fer front a l’estada a l’hemisferi sud. Verdú iniciarà el viatge el 14 d’agost i la previsió és que els primers entrenaments es facin a partir del dia 17. L’equip es desplaçarà en un primer moment a Roundhill, posteriorment esquiarà a Coronet Peak, i clourà l’estada a Nova Zelanda a Ohau, repetint pràcticament el viatge que ja va realitzar l’estiu passat. La tornada a Europa està prevista per al 23 de setembre.

“El seu estat físic és l’idoni per marxar a Nova Zelanda amb la feina feta”

Damià Costa, Preparador físic de la FAE



“Vam pujar a esquiar i les sensacions amb l’esquena han sigut boníssimes”

Pol Ferrer, Fisioterapeuta de la FAE



Sobre l’estat de Joan Verdú, el preparador físic de la FAE, Damià Costa, va destacar que “tenim l’OK per treballar amb ell amb normalitat, però, amb tot, hem estat ajustant-nos al seu procés de recuperació i adaptació”, i va agregar que “durant les últimes setmanes s’ha anat incrementant la intensitat en el treball d’agilitat i pliometria, i el seu estat físic és l’idoni per marxar a Nova Zelanda amb la feina feta”. De la seva banda, el fisioterapeuta Pol Ferrer va afirmar que “tenim l’OK mèdic i està funcionant molt bé. Tant per la cirurgia com per la resta d’infiltracions, l’esquena està responent molt bé. Vam poder pujar a esquiar i les sensacions amb l’esquena han sigut boníssimes”, i va cloure que “no podem certificar al 100% si estem perfectes fins que no ens tornem a posar en intensitats altes, amb neus més exigents, amb injectat, però de moment el primer feeling és molt bo”.