La Purito superarà els 2.000 participants

La vuitena edició de la marxa cicloturista La Purito Andorra, impulsada per l'ex-ciclista resident, Joaquim Purito Rodríguez, celebrarà diumenge la seva vuitena edició amb més de 2.000 participants, 2.045 concretament. La prova homenatjarà al ciclista càntabre Óscar Freire, i també hi haurà altres epsortistes participoants com l'esquiador Joan Verdú, pilots de MotoGP com Aleix Espargaró i Pedro Acosta, o l'ex-ciclista de BTT José Antonio Hermida. La sortida serà des de la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, i l'arribada estarà situada als Cortals d'Encamp. El 84% dels participants seran espanyols, i també n'hi haurà d'Andorra, França, Costa Rica, Colòmbia, Alemanya, Qatar, Emirats Àrabs, Estats Units o Luxemburg. El dia abans es farà a Encamp La Purito Kids, una gimcana pels més joves amb un centenar d'infants inscrits.

El cònsol Major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha explicat que "aquesta marxa ens ajuda a posicionar Sant Julià de Lòria i Andorra al mapa ciclista", i ha agregat que "és una festa de la bicicleta". De la seva banda, Purito Rodríguez ha assenyalat que "estem molt contents per haver arribat als 2.000 participants, i és una setmana important per Andorra".