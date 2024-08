El conveni de l’Estadi Nacional podria passar avui pel Govern

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’afer de l’Estadi Nacional encara la recta final i podria tancar-se ja definitivament en les pròximes hores, ja que avui mateix l’acord pel conveni d’ús de la instal·lació governamental podria ser un dels temes de la reunió ordinària del consell de ministres perquè l’executiu hi doni el vistiplau. Aquesta és, almenys, la voluntat de la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, i és que cal recordar que l’FC Andorra arrenca la competició a final de mes, i a principi de setembre hi ha previstos també duels de la selecció nacional absoluta de futbol, més enllà dels partits que s’han anat disputant durant l’estiu de prèvies de competició europea per part dels clubs del país.