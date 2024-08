Els equips de la FAE es preparen per a les estades a Sud-amèrica

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els equips d’esquí alpí de la FAE segueixen posant-se a punt per arribar en les millors condicions a les estades de pretemporada que realitzaran a Xile i l’Argentina des de final de mes. Després de tres setmanes amb sessions isomètriques i contraccions màximes, els esportistes van tenir una setmana de descàrrega i ara van obrir una nova setmana de càrrega. El conjunt femení viatjarà el 24 d’agost i serà a Sud-amèrica fins al 6 d’octubre, mentre que el masculí viatjarà dos dies abans, el 22 d’agost, i també hi serà fins al 6 d’octubre, en tots dos casos combinant Corralco (Xile) i Ushuaia (Argentina).

“Hem passat un bloc on el que busquem són les contraccions màximes”

Damià Costa, Preparador físic de la FAE





El preparador físic de la FAE, Damià Costa, va assenyalar que “ens trobem a l’equador del període preparatori i hem estat unes setmanes treballant la força”, a més d’agregar que “hem passat un bloc on el que busquem són contraccions màximes isomètriques, és a dir vèncer una resistència fixa i amb màxima intensitat i això ho combinem amb exercicis pliomètrics per activar el sistema nerviós al màxim”. Per últim, va cloure que “ara la majoria fan treball de potència”.