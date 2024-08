El Barça d’hoquei inicia la pretemporada a Encamp

L’equip d’hoquei patins de l’FC Barcelona va estrenar l’estada de pretemporada a Encamp amb la rebuda de les autoritats comunals i amb una jornada d’activitats amb els infants de l’àrea de Jovent de la parròquia. El conjunt blaugrana va arribar diumenge al vespre a Encamp i s’hi estarà fins divendres, en unes jornades per “aprofitar i conèixer-nos millor”, segons va explicar el tècnic dels catalans, David Cáceres, que s’estrenarà a la banqueta de l’equip. L’entrenador també va destacar que “estem molt contents de poder venir, sobretot pel clima”, mentre que el capità, Sergi Fernàndez, va agrair al comú d’Encamp “la rebuda, el tracte i l’afecte amb què ens reben sempre”. A més dels entrenaments, l’equip d’hoquei blaugrana també té previstes altres activitats, com una sortida a Solanelles amb el Funicamp.

“Les competicions internacionals com els Jocs Olímpics condicionen les estades d’estiu”

Nino Marot, Conseller d’Esports d’Encamp



La d’hoquei patins serà l’única secció blaugrana que arribi enguany a la parròquia, i el conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, va assenyalar que “les competicions internacionals, com els Jocs Olímpics, condicionen les estades esportives de l’estiu”, a més d’afegir que “seguim amb el conveni de col·laboració per ampliar-lo a altres seccions l’any vinent com hem acollit anteriorment”. Per últim, Marot va destacar que “fa anys que treballem perquè les instal·lacions esportives i l’entorn tranquil i idíl·lic per a equips com aquest ens facin atractius”, i va cloure que “són una bona acció de posicionament com a destinació de turisme esportiu”.