La selecció andorrana es penja el bronze a l’Europeu

La aconseguir una històrica medalla de bronze després d’imposar-se a Bulgària per 1 a 2 al partit pel tercer i el quart lloc del Campionat d’Europa, que es va celebrar a Suïssa. L’equip format per Ricky Morat, Eduard Tor, Eric Galimany i Thomas Blazy va arrencar el campionat derrotant Malta per 2,5 a 0,5 a la primera ronda. L’endemà, els tricolors van disputar les semifinals, però van caure davant de Luxemburg per un ajustat 1 a 2.

Al duel pel bronze, els tricolors no van fallar i van poder segellar una medalla històrica per a l’equip nacional. A la final per la medalla d’or, Turquia va complir els pronòstics com a favorit i va superar Luxemburg per un contundent 3 a 0 per ocupar la primera posició.