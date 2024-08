Nahuel Carabaña, setè a la seva sèrie a París

Publicat per Marc Basco Verificat per Creat: Actualitzat:

Nahuel Carabaña no ha pogut passar a la final olímpica dels 3.000 metres obstacles després d'haver acabat en setena posició a la seva sèrie. El tricolor ha estat al grup capdavanter durant l'inici de la prova, però s'ha vist superat a la meitat de la distància.

L'atleta andorrà ha sortit bé i s'ha mantingut en tot moment al grup capdavanter, estant durant el primer quilòmetre en la quarta o cinquena posició que donava accés a la gran final, passant cinquè als 1.000 metres, però seguit de prop pel local Alexis Miellet. Poc a poc ha anat perdent força amb les posicions capdavanteres, i ha vist com l'agafava el grup que venia per darrere, quedant en un segon grup que lluitava per la sisena posició (ha passat pels 2.000 en vuitè lloc). Al tram final, amb un grup de cinc corredors per davant la classificació era ja pràcticament impossible, però l'atleta ho ha donat tot fins a creuar la línia de meta amb un temps de 8'19"44.