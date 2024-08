L’FC Andorra perd davant del Lleida CF

L’FC Andorra va perdre el primer partit de pretemporada després de caure per 1 a 2 davant del Lleida CF a la sisena edició del Trofeu Emili Vicente. Álex Calvo va avançar els tricolors, però el conjunt visitant va poder empatar abans del descans i capgirar el marcador a la segona meitat.

El duel va arrencar del tot bé per als tricolors, i és que tot just corria el tercer minut quan Álex Calvo, un dels jugadors que segueixen de l’any passat, va obrir el marcador. Álvaro Martín va fer-li una passada a l’espai des de camp propi i l’extrem, escorat a la banda dreta, es va anar centrant fins a acabar superant Iñaki Álvarez. Els lleidatans van reaccionar amb un parell d’arribades en dos minuts, però no van mostrar-se encertats. El domini del partit era tricolor, però sense acabar de generar ocasions del tot clares, mentre que el Lleida tampoc transitava gaire la porteria dels de Ferran Costa fins a les acaballes de la primera meitat, quan l’àrbitre li va xiular un penal a Pau Casadesús que l’extricolor Adri Gené no va desaprofitar per fer l’1 a 1. Els visitants encara van tenir el segon, però el marcador ja no es va tornar a moure abans del descans.

A la represa, el Lleida va ser qui va avisar primer amb una jugada de Marc Fuentes, però Oier, molt atent, va poder evitar l’1 a 2. Costa va canviar de sistema al descans i els visitants van seguir tenint les més clares, com una d’Unai García que va treure Oier, o una altra de Naranjo que també va treure el porter basc. I tant buscar-lo, al final va acabar arribant, i Unai García va acabar enviant a gol una passada de Cortijo. Manu Nieto va desaprofitar una passada de la mort al 73 per empatar el partit i els tricolors van seguir buscant-lo, tot i que la més clara va ser del Lleida, ja a les acaballes, però el marcador ja no es va tornar a moure.

Després del partit, el tècnic, Ferran Costa, va assenyalar que “la setmana de pretemporada ha estat molt bona, el treball de la plantilla és molt bo, però avui no ens ha sortit el partit que volíem”, i va agregar que “al final tot forma part d’un procés on hem de créixer com a equip, i podem extreure moltes coses del partit d’avui que ens ajudaran molt”. A més, l’entrenador català va afirmar que “hem estat molt desajustats, em quedo amb el tram final, on l’equip ho ha intentat i ho ha buscat al camp contrari, i hem de seguir”. Els tricolors rebran dissabte l’Espanyol B.