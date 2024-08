Encamp dona la benvinguda a l'FC Barcelona d'Hoquei per la seva pretemporada

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller d'Esports i Reactivació Econòmica del comú d’Encamp, Nino Marot, s'ha mostrat satisfet aquest dilluns durant l'activitat que s'ha dut a terme al Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp per donar la benvinguda a l'equip de l'FC Barcelona d'Hoquei, que, com cada any, farà una estada esportiva per preparar la seva pretemporada a la parròquia encampadana. "Fa molts anys que treballem conjuntament amb el Barça en diferents seccions. Aquesta és una peça més de la política turística esportiva que estem desenvolupant per fomentar totes aquestes accions que duem a terme" ha assenyalat, Marot, mentre insistia en la gran predisposició de la corporació cap al club. "Al final, som una parròquia que compta amb el complex d'Encamp, Prada de Moles, el Pas de la Casa, i molts complements com Engolasters perquè puguin entrenar dins i fora de les pistes" ha afegit, el conseller encampadà.