Doria supera un mal inici i es classifica per als quarts de caiac-cros

El somni de la primera medalla olímpica d’Andorra segueix ben viu després que Mònica Doria es classifiqués ahir per als quarts de final de la modalitat de caiac-cros dels Jocs Olímpics de París 2024. Tot i una mala sortida, la palista va saber-se refer mostrant la seva millor versió i va poder acabar en segona posició a la sisena de les eliminatòries de vuitens de final, només per darrere de Kimberley Woods, amb una segona plaça que va valer-li la classificació per a l’última fase de la competició, que se celebrarà avui al canal de Vaires-sur-Marne.

Doria va errar a la sortida i es va decantar cap a un dels laterals del canal situant-se en últim lloc, passant última la primera porta, però a partir del gir de 360 graus de la canoa i de la segona de les portes va començar a remuntar, arribant a situar-se líder momentàniament. La palista va mantenir el bon ritme i va poder travessar la línia d’arribada en segona posició de la sèrie superant Reinoso i Fiserova, i assegurant una plaça als quarts de final.

Després de la cursa, la palista va explicar a RTVA que “no he començat bé, he saltat malament i he quedat en última posició”, i va agregar que “he intentat empènyer amb el cos per caure ràpidament, però la rampa és llarga, la piragua s’ha mogut, no he pogut rectificar i he caigut cap a l’altra banda”. Sobre el desenvolupament de la cursa, Doria va destacar també que “sabem que el gir sobre la canoa és un moment clau depèn d’on vagin les de davant, elles han anat a una banda, jo m’he tirat a l’altra, m’ha sortit bé i les he pogut avançar a totes”, a més d’agregar que “aquest és un esport d’aprofitar els moments, i ho he pogut fer i hem pogut passar a la fase final de demà”. Pensant ja en la jornada d’avui, en què es disputaran els quarts, la semifinal i la final, la palista va cloure que “serà l’últim dia dels Jocs Olímpics, acaba una cosa superespecial per a nosaltres i intentarem donar tot el que quedi per passar rondes”, a més d’assenyalar sobre les rivals que “segur que serà intens, perquè ho seran totes les eliminatòries, però és esport, tot pot passar i segur que serem allà fins al final”.

El somni cap a les medalles arrencarà a partir de les 15.45 hores amb la quarta eliminatòria dels quarts de final, en què Doria es veurà les cares amb Evy Leibfarth (Estats Units), Alena Marx (Suïssa) i Kimberley Woods (Gran Bretanya), i en cas d’acabar entre les dues primeres, la semifinal serà a partir de les 16.20 hores. La tercera i quarta de cada semifinal disputaran l’small final a partir de les 16.43 hores, i la gran final a la recerca de la primera campiona olímpica d’aquesta nova modalitat serà a les 16.55 hores.