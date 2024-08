Cardelús cau a Silverstone i no pot completar la cursa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavi Cardelús va caure a la cinquena volta de la cursa de Moto2 del Gran Premi de la Gran Bretanya, que es va celebrar a Silverstone, i no va poder completar la cursa en el retorn al Mundial després de perdre’s l’anterior prova per la lesió que arrossega al peu dret.

El pilot de l’equip Fantic arrencava en 30è i penúltim lloc, i va provar de recuperar posicions, però a la cinquena volta va acabar anant per terra en el mateix sector on ho havia fet Somkiat Chantra uns segons abans, en una jornada marcada per un asfalt complicat amb pèrdua d’adherència.

Després de la cursa, Cardelús va assenyalar que “aquest Gran Premi ha acabat de la pitjor manera possible, amb una caiguda”, i va afegir que “quan he tingut pista neta davant meu he començat a accelerar, però he perdut la roda del davant i aquí s’ha acabat tot”. A més, va cloure que “sortosament no m’he fet mal, però em sap greu perquè em trobava a gust sobre la moto des del classificatori d’ahir”. La següent cursa serà a Àustria el 18 d’agost.