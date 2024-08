Xavi Cardelús sortirà en 30a posició a Silverstone

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavi Cardelús sortirà en 30a i penúltima posició a la cursa de Moto2 del Gran Premi de la Gran Bretanya del Mundial de motociclisme. El pilot de l’equip Fantic va fer un millor temps de 2’05”444, millorant en més d’un segon la volta ràpida que havia aconseguit divendres passat, però no va ser suficient per poder passar a la Q2. Tot i això, el pilot va mostrar-se satisfet per la millora després de la lesió que arrossega i va destacar que “hem fet un pas endavant que, malgrat no ser del tot suficient, sí que és significatiu”, a més d’agregar que “em dona més confiança i em mostra que hem solucionat una part dels maldecaps d’ahir malgrat que ens han faltat voltes per progressar”.

La cursa de Moto2 està programada per avui a les 15.30 hores i es faran 17 voltes.