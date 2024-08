Triomf de l’FC Andorra davant de l’Osca

L’FC Andorra va imposar-se ahir davant de l’Osca de Segona Divisió (0-1) al tercer partit de pretemporada del conjunt de Ferran Costa, sumant així la tercera victòria en els tres duels disputats fins al moment. En un matx que va comptar amb la presència del màxim accionista del club, Gerard Piqué, els tricolors van seguir posant granets a la construcció de l’equip que competirà a la Primera RFEF amb l’únic objectiu de tornar a dur l’entitat al futbol professional, objectiu prioritari d’enguany.

L’inici del duel ja demostrava del que es tractava, d’un matx de primer tram de pretemporada, amb tot el que això suposa, especialment pel que fa al ritme de joc. Però, tot i això, en tot moment van ser els de Ferran Costa qui van mostrar-se millors sobre el terreny de joc aragonès, i ja van provar la primera pels volts dels deu minuts de joc. A la segona els tricolors ja no van fallar i Josep Cerdà va sorprendre amb un cop de cap la defensa local per fer el 0 a 1. L’extrem, un dels nouvinguts a l’FC Andorra aquest estiu, va aparèixer al segon pal avançant-se al seu marcador per aprofitar una centrada de Martí Vilà i avançar els tricolors. L’FC Andorra va seguir dominant, però el marcador ja no es va tornar a moure abans del descans.

A la represa, l’Osca va fer un pas endavant a la recerca de l’empat i va estar a punt d’aconseguir-lo en diverses ocasions, però Nico Ratti va poder evitar la diana local. Tots dos equips van moure les banquetes, amb Ferran Costa fent deu canvis a l’hora de joc (al descans havia fet canvi de porters), i això va tornar a fer baixar en certa manera el ritme de joc, tot i que seguia sent l’equip local qui tenia més la pilota i generava més ocasions, però finalment l’electrònic ja no es va moure.

Gairebé sense temps per descansar, el conjunt tricolor segueix posant-se a punt i afrontarà avui un nou test de pretemporada davant del Lleida Esportiu, de Segona RFEF. El partit es disputarà a les 19.30 hores a l’Estadi Nacional amb entrada lliure en el marc de la sisena edició del Trofeu Emili Vicente per recordar qui va ser tècnic de tots dos equips, i que va morir el 2017 en un accident de bicicleta quan era entrenador de l’equip tricolor.