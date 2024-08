Doria supera la primera eliminatòria de caiac-cros

Mònica Doria va accedir per la via ràpida a la segona ronda de la competició de caiac-cros dels Jocs Olímpics de París 2024 després de guanyar la seva sèrie, i no deixar-se sorprendre per cap de les rivals ni haver de passar per la repesca. La palista arribava amb el millor temps de les quatre participants de la cursa i va dominar ja gairebé des de la sortida la prova, superant les vuit portes del recorregut, inclòs el tram on les competidores han de fer un gir de 360 graus amb la canoa, fins a travessar la línia d’arribada en primera posició. Doria va superar l’eslovaca Eliska Mintalova, que va ser segona i també va classificar-se de manera directa, i la xinesa Shiting Li i la japonesa Haruka Okazaki, tercera i quarta, respectivament, que van haver de passar per la repesca.

“Avui era la primera fase, que és la més fàcil, però a partir de demà ja serà tot molt més complicat”

Mònica Doria, Palista



Després de la cursa, Mònica Doria va manifestar en declaracions a RTVA que “és el primer dia d’aquesta nova modalitat i estic contenta d’haver passat ronda per a demà”, a més d’afegir que “aquest esport és molt intens, ho dones tot, hi ha tensió, hem de bolcar-nos sobre la canoa, així que físicament és complicat”. La palista va destacar també que “és un esport de contacte, en molts moments és o tu o jo, i cal treure la mala llet que pugui tenir cadascuna”. Per últim, i ja pensant en el futur i les sèries d’avui, va assenyalar que “avui [per ahir] era la primera fase, que és la més fàcil, però a partir de demà [per avui] ja serà tot molt més complicat, hi haurà noms molt més potents a cada sèrie, i segur que acabarà sent llarg i interessant”.

Un cop superada aquesta primera ronda, la competició segueix avui el seu curs, en què Mònica Doria mantindrà viu el somni de marxar d’aquests Jocs Olímpics de París 2024 amb una medalla, i la palista ja sap quin haurà de ser el camí cap als metalls. El quadre arrenca avui amb l’eliminatòria de vuitens de final, en què Doria disputarà la sisena de les vuit sèries a les 17.10 hores, i tindrà com a rivals Kimberley Woods (Gran Bretanya), Sofia Reinoso (Mèxic) i Eva Hocevar (Eslovènia). Aquí ja no hi haurà marge d’error, les dues primeres passaran a quarts de final i les altres dues quedaran eliminades sense possibilitats de repesca. Si la palista supera els vuitens entrarà de ple a la lluita per les medalles, que serà ja demà, amb les últimes rondes.

Doria es creuaria als quarts amb la sèrie 5, que té la nord-americana Evy Leibfarth com a més destacada. En aquesta ronda el format seria el mateix amb les dues primeres accedint a semifinals. Aquí és on canviaria el format, amb les dues primeres passant a la gran final, i amb la tercera i quarta de cada sèrie passant a la final pel bronze, a la recerca de l’últim metall.

EVENEPOEL GUANYA L'OR I ALAPHILIPPE, ONZÈ, MILLOR RESIDENT El belga Remco Evenepoel va penjar-se la medalla d’or a la prova de ciclisme en ruta masculina, en una jornada en què el millor dels múltiples residents que van participar-hi va ser l’excampió del món Julian Alaphilippe, que va acabar en l’onzè lloc. Precisament dos compatriotes seus, els francesos Valentin Madouas i Cristophe Laporte, van completar les posicions de podi. La cursa de 273 quilòmetres va arrencar amb una escapada de països amb poca tradició ciclista com el Marroc, illes Maurici, Ruanda o Tailàndia, i també amb atacs d’altres corredors. Al tram final i ja al circuit per dins de París, Mathieu van der Poel va arrencar i només Wout van Aert va poder seguir-li el ritme. Ja al tram final, Evenepoel va fer un atac definitiu quan rodava amb Madouas, per entrar en solitari a la meta i certificar el particular doblet després d’haver guanyat també la crono.