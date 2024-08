Balanç positiu d’Irineu Esteve del Blink Festival

Irineu Esteve va tancar amb bones sensacions el Blink Festival de roller-ski després d’acabar en 13a posició a l’última cursa. El fondista va fer podi als 7,5 quilòmetres de la primera jornada, va ser 48è als 50 quilòmetres el segon dia i va cloure la competició amb un 13è lloc a la cursa de 15 quilòmetres urbans.

Sobre aquest Blink Festival, Esteve va assenyalar que “ha sigut un bloc de tres intensitats i ara anem a Oslo uns dies de tranquil·litat a fer sobretot treball de tècnica, i tornarem a Trondheim a fer dues o tres curses més d’aquí a dues setmanes, per després tornar a casa”. Per la seva banda, el director de la secció d’esquí de fons de la FAE, Xabier del Val, va manifestar que “aquests tres dies de competició han estat molt positius”, i va cloure que “tot i que no és tan important fer bons resultats el mes d’agost, el fet de recuperar confiança després d’un any i mig amb canvis i lesions i tornar a tenir bones sensacions penso que és molt positiu”.

Esteve es quedarà ara a Trondheim, Noruega, on es disputarà la Toppidrettsveka entre el 14 i el 17 d’agost, en una cita també amb Gina del Rio.