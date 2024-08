Publicat per Redacció Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavier Herver seguirà durant quatre anys més al capdavant de la Federació Andorrana de Karate després que no es presentés cap altra candidatura. L’assemblea general extraordinària de l’ens va ratificar la continuïtat d’Herver, que sumarà quatre anys més com a president, com passa des del 2014.