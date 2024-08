Roger Puig preparà el curs vinent amb una doble estada a Xile

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Roger Puig realitzarà una doble estada de pretemporada a Xile per preparar el curs vinent. L’esquiador paralpí ja va tenir una primera presa de contacte amb la neu al juny a Les Deux Alpes (França), i des de llavors entrena cada dia al gimnàs del centre de tecnificació d’Ordino amb la resta de l’equip nacional, amb la seva rutina pautada. Durant la resta de la pretemporada té previstes dues estades més a Xile, una a l’agost per preparar les proves tècniques i una altra al setembre o a principi d’octubre per posar-se a punt per a les disciplines de velocitat.

Durant la pretemporada un dels objectius de Puig serà també millorar l’esquí amb un pal, ja que des de la temporada passada és obligatori esquiar amb només un dels pals, i l’objectiu tant de Puig com del seu equip tècnic és poder seguir millorant en aquest aspecte.