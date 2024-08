Primera presa de contacte de Carabaña amb el tartan

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Nahuel Carabaña va tenir dijous el primer contacte amb el tartan de l’Stade de France a Saint-Denis, la seu de les competicions d’atletisme dels Jocs Olímpics de París 2024. L’atleta del país ja havia estat entrenant els últims dies en altres instal·lacions i dijous va poder trepitjar el tartan lila acompanyat dels seus entrenadors, Kevin Poulet i Josep Carballude.

La de París 2024 serà l’estrena de Carabaña en uns Jocs Olímpics i la seva primera cursa està prevista per dilluns amb l’eliminatòria dels 3.000 metres obstacles. El que encara no se sap, però, és com serà la composició definitiva de les sèries, ni quin serà el sistema de qualificació. En cas de seguir endavant, la gran final serà dimecres 7 d’agost a partir de les 21.43 hores.