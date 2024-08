Nikos Chougkaz passa a quarts de final amb Grècia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El jugador del MoraBanc Andorra Nikos Chougkaz va classificar-se per als quarts de final del torneig olímpic després de la victòria de Grècia sobre Austràlia per 71 a 77. El combinat hel·lè necessitava imperiosament el triomf per seguir viu i va aconseguir-lo davant del conjunt oceànic. El nou integrant del MoraBanc Andorra, però, va quedar-se sense jugar i encara espera poder debutar en aquests Jocs Olímpics.

Els quarts de final es disputaran dimarts vinent i avui es coneixerà el quadre un cop es completin la resta dels partits de la fase de grups.