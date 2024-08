Jesús Clemente reforça la defensa de l’Andorra

Verificat per

L’FC Andorra va tancar l’11è fitxatge de l’estiu amb l’arribada de Jesús Clemente, lateral dret de 23 anys que signa per a una temporada amb una altra més d’opcional en cas que el club pugi a Segona Divisió.

Nascut fa 23 anys a Badajoz, va formar-se al Diocesano abans de fitxar pel Badajoz, on va coincidir amb un company que tindrà enguany, César Morgado. Del Badajoz va fer el salt a l’Eldenc, on ha militat les dues últimes temporades, primer a Primera RFEF i després a Segona Divisió després de pujar. El curs passat va disputar 36 duels i va fer dos gols, un dels quals a l’Estadi Nacional en la derrota per 1 a 3 dels tricolors davant de l’Eldenc.

Amb el de Clemente, ja són 11 els fitxatges de l’FC Andorra després de les incorporacions de Morgado, Trigueros, Arumí, Moran, Solís Peña, Fuentes, Lauti i Cerdà. A més, Casadesús, Moha, Nieto i Berto van tornar a la plantilla després d’estar cedits el curs passat, mentre que Martí Vilà i Christos Almpanis van renovar amb l’FC Andorra.

A nivell purament esportiu, l’equip afronta un cap de setmana amb doble test de pretemporada per seguir posant-se a punt per a l’estrena de competició. Els tricolors s’enfronten aquesta tarda a l’Osca i demà rebran el Lleida Esportiu a l’Estadi Nacional (19.30 hores), en el marc del Trofeu Emili Vicente.