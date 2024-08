Doria passa ronda en caiac-cross

Publicat per Redacció París Verificat per Creat: Actualitzat:

Mònica Doria ha passat a la segona ronda de caiac-cross després de guanyar la seva cursa eliminatòria. La palista disputava la novena de les sèries amb Eliska Mintalova (Eslovàquia), Shiting Li (Xina) i Haruka Okazaki (Japó), i ha estat la més ràpida de les quatres palistes, aconseguint així la classificació per la via ràpida sense necessitat de passar per la repesca.

Així doncs, Doria estarà demà entre les 32 competidores que disputaran la primera de les eliminatòries, i espera rival per conèixer a quines altres tres rivals s’enfrontarà. Segons el programa, demà hi haurà una única sèrie, i dilluns serà el torn dels quarts, semifinals i final.