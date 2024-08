Xavi Cardelús, ja recuperat, tornarà a Silverstone

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Campionat del Món de MotoGP es reprèn aquest cap de setmana amb la disputa del Gran Premi de la Gran Bretanya que tindrà el circuit de Silverstone com a escenari. El pilots tornen a competir, en aquest cas, a la 10a cita de la temporada i Xavi Cardelús tornarà a la competició després d’haver-se perdut el Gran Premi d’Alemanya per la lesió que va patir al peu dret en caure als entrenaments de la prova disputada al circuit d’Assen. La recuperació de les fractures dels dos metatarsians i del lligament malmès ha anat per bon camí i l’objectiu d’aquesta tornada és el de reprendre la trajectòria ascendent de les curses disputades abans de viatjar als Països Baixos. Cardelús explica que “tinc ganes de disputar el primer lliure a Silverstone per veure com tinc el peu. Des del punt de vista funcional tot va bé i l’únic que espero és que, pujat a la moto, segueixi anant igual del bé, que és el més lògic”.