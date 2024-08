Novè lloc de Doria a la ‘crono’ de caiac-cross

Publicat per Marc Basco Verificat per Creat: Actualitzat:

Mònica Doria ha marcat el novè millor temps a la baixada contrarellotge de caiac-cross, la tercera i última modalitat en què competeix als Jocs Olímpics de París 2024. La palista ha fet un registre de 73”15, que l’ha deixat a 2”82 de la competidora més ràpida avui, la local Camille Prigent.

La baixada d’avui servia per establir les diferents curses eliminatòries que es faran a partir de demà, quan es disputi la primera ronda del caiac-cross, on competeixen quatre piragüistes. Doria disputarà la sisena de les sèries contra Mintalova, Li i Okazaki a partir de les 16.10 hores. Les dues primeres passaran a la primera ronda, que es disputarà diumenge, i les altres dues disputaran la repesca, on també es classificaran les dues primeres de cadascuna de les cinc sèries. Diumenge es farà la primera ronda, i per dilluns quedaran els quarts, les semifinals i la final.