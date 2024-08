L’equip júnior de la federació entra al quadre principal

Publicat per Redacció València Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip júnior de la Federació Andorrana de Tennis (FAT) ha aconseguit, per primer cop, l’accés al quadre principal de la Copa Davis. Després d’alguns anys quedant-se a les portes, el conjunt andorrà va superar Malta (3-0) i, per tant, va poder classificar-se per estar amb Àustria, Espanya, Dinamarca, Israel, França, Bulgària i Mònaco a la fase principal. Dinamarca, cap de sèrie número 3, sí que va superar Andorra, amb derrotes de Guillem Davase i Pablo Carrascosa, i ara els tricolors lluitaran només amb l’objectiu de pujar alguna posició més al grup, però amb el gran objectiu assolit.