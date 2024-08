L’AEK fa descarrilar d’Europa un bon Inter

No acostuma a ser mai cap consol allò de les victòries morals. Ho va detectar l’Inter Escaldes quan després de gairebé remuntar un 4 a 0 advers a l’anada a Atenes, va ser capaç de mirar als ulls sense cap complex tot un AEK, també a la tornada, fins a gairebé el tram final. Sense ser mereixedor d’un càstig tan sever, el conjunt escaldenc va abaixar els braços amb el segon gol i va descarrilar d’Europa amb un resultat tan exagerat com relativament enganyós (0-4).

Amb l’escalf d’uns 250 sorollosos aficionats grecs, amb bengales incloses, l’AEK va notar que l’Inter no pensava llençar l’eliminatòria per l’aigüera. Les primeres petjades van ser escaldenques amb una rematada de De la Torre que va treure Strakosha, un toc de Domi Berlanga dins de l’àrea que va escopir el travesser i una pentinada de Camilo de cap, a la sortida d’un córner, que se’n va anar a fora. Motius suficients perquè el conjunt grec veiés les orelles al llop i es connectés al partit. Va ser Levi García, un dels futbolistes més determinants de l’AEK –va signar un hat-trick– qui va començar a anar per feina i en una acció individual va clavar una fuetada creuada al fons de la cova (0-1). Abans del descans, novament De la Torre i Domi van tenir les osques de l’Inter, però van topar amb un inspirat Strakosha, que va desactivar qualsevol intent d’animar-se de l’equip de Felip Ortiz. Però, com acostuma a passar, i més a Europa, la superioritat tècnica i els cops de talent resulten diferencials. Poc després que Guillaume desaprofités l’empat, Levi García es va tornar a citar amb Adri Muñoz per fer el segon (74’) i sentenciar un Inter que ja es va començar a esfilagarsar. Amb la defensa escaldenca descosida va olorar sang l’AEK per arrodonir un resultat inesperat atenent el desenvolupament inicial. Amrabat va aprofitar una passada a l’espai al minut 83 per creuar el tercer i Levi García (84’) va donar el cop de gràcia al grup d’Ortiz, visiblement desfondat, amb la quarta i definitiva diana. Els esforços i la trajectòria de l’Inter a la Conference League van arribar a un destí agredolç, perquè hi ha vegades que demostrar que pots trobar-li les pessigolles a un monstre hauria de tenir algun premi més enllà dels copets a l’esquena.