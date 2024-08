Irineu Esteve signa el segon lloc a la primera prova del Blink Festival

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Irineu Esteve va asolir ahir la segona posició amb el Team Aker Dahlie als 7,5 quilòmetres d’ascensió al Lysebotn del Blink Festival de rollerski. La prova va veure un gran Esteve, segon amb un temps de 30’10”, a 22” del guanyador, el noruec Simen Hegstad Krüger del Lyn Ski. Tercer va ser l’austríac Mika Vermeulen a 54” de Krüger.

Amb aquesta segona posició, el fondista andorrà es classifica directament per a la cursa de 15 quilòmetres mass start de demà, mentre que avui serà el torn del Blink Classics, amb sortida a les 18.45 hores i 50 quilòmetres per davant. “No estava a full aquesta última setmana. Penso que ho podia haver fet millor, però a nivell de resultats ha estat molt bé perquè he quedat just darrere d’un medallista olímpic que té molts podis –Krüger– i que sempre guanya aquesta cursa”, va explicar Esteve. El fondista va afegir que “el tercer –Vermeulen– és un corredor que sempre és al podi aquí i té algun podi de Copa del Món, i darrere meu hi ha alguns corredors de Noruega amb força podis a la Copa del Món i alguns medallistes olímpics, així que molt bé”.