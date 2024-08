Amb el cap ben alt (1-0)

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb la necessitat d’encomanar-se a tots els sants del món va optar la UE Santa Coloma per resetejar el partit d’anada (0-3 a l’Estadi Nacional i un càstig excessiu) i afrontar la tornada de la segona prèvia de la Champions League amb el comptador a zero. L’equip de Boris Antón va fer suar un Midtjylland que amb l’avantatge que portava d’Andorra va preferir ser contemplatiu i facturar el tràmit sense alguns dels seus millors futbolistes de sortida, com Simsir, Dju o Andreassen. Poc li va importar a una UE atrevida i sòlida que només va cedir per la mínima i que va saber competir fins el darrer alè (1-0).