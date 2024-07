Tudó i Lomero tornen a carregar contra el COA

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Nàdia Tudó i Bernat Lomero no s'han mossegat la llengua a les xarxes socials i han tornar a mostrar el seu enuig envers el COA i el criteri de selecció a l'hora d'enviar esportistes als Jocs Olímpics. Cap dels dos nedadors no han anat a París en no obtenir les mínimes ni en rebre per part del comitè andorrà les places d'universalitat per a participar-hi i han volgut dir la seva, tant a X com a Instagram.

Nàdia Tudó, en una piulada a X, ha destacat que de les 23 nedadores que han competit als 200 metres braça als Jocs només sis han superat la marca que exigia el COA: "Només publico això per perspectiva, perquè els resultats no ho son tot en uns Jocs" ha constatat.

Molt més àcid ha estat Bernat Lomero publicant una story al seu compte d'instagram amb una reconeguda vinyeta de Mortadelo i Filemó que critica el comportament d'un suposat comitè olímpic i els seus dubtosos criteris de selecció, amb la ironia típica que tenia el recordat autor dels personatges, Francisco Ibáñez.