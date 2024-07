Mònica Doria assoleix el diploma olímpic en canoa

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

Mònica Doria ha fet el sisè millor temps a la final de la disciplina de canoa dels Jocs Olímpics de París. Tot i ser una fita història, la palista andorrana s'ha vist massa condicionada per un inici erràtic on ha tocat les dues primeres portes i, als quatre segons de penalització, se li han afegit dos més per un altre toc a la porta 7. L'andorrana ha registrat un crono de 113.58, mentre les medalles se les han repartit Jessica Fox, or amb 101.06, Elena Lilik, plata amb 103.54 i Evy Leibfarth amb 109.95. Doria afrontarà aquest divendres la contrarellotge de caiac-cròs.