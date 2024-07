Mònica Doria fica el cap a la final olímpica de canoa

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

Mònica Doria s'ha convertit en la primera esportista andorrana en classificar-se per a una final olímpica. Ho ha fet en la disciplina de canoa després de facturar una sensacional mànega, neta i sense penalitzacions (106.53) i fer el tercer millor temps a les semifinals, només superada per la gran favorita, l'australiana Jessica Fox, segona amb 106.08, i per la txeca Gabriela Satkova que ha estat la més ràpida amb un crono de 105.55. Assolida la final, Doria no renuncia a somiar i, encara menys, a aconseguir el que també seria un històric diploma olímpic. La gran final, a partir de les 17.25 hores.