Irineu Esteve comença el Blink Festival de ‘rollerski’

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Irineu Esteve va viatjar dilluns passat cap a Noruega amb el Team Aker Dahlie per disputar el Blink Festival de rollerski, que comença avui i s’allargarà fins al 3 d’agost. La cita se celebra a les localitats de Sandnes, Lysefjorden i Gjesdal. El fondista afrontarà avui és la Blink Lysebotn Up de 7,5 quilòmetres, amb sortida prevista a les 15.00 hores, mentre que demà serà el torn del Blink Classics, amb sortida a les 18.45. Divendres serà cita per al pròleg (15.30 h) i, en cas de classificar-se, els 15 quilòmetres mass start del vespre, a les 19.45 hores. Després d’aquesta competició, Esteve continuarà l’estada a Trondheim (Noruega), ja que participarà en la Toppidrettsveka, que es disputa entre el 14 i el 17 d’agost, una cita on també hi haurà Gina del Rio, que viatjarà el 9 d’agost, fins al 18.

Cal recordar que Trondheim serà, precisament, l’escenari del Mundial d’esquí de fons del pròxim hivern.