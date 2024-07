Doria obté l'accés a les semifinals de canoa

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Mònica Doria estarà present avui a les semifinals de la modalitat de canoa dels Jocs Olímpics de París. La palista en va tenir prou amb una primera mànega fantàstica, on va marcar el tercer millor temps (101,28), per entrar en el grup de 18 esportistes que disputaran un lloc per a la final. Doria, després del desencís a la disciplina de caiac, es va saber recompondre d’una errada inicial a la primera porta, va aconseguir remuntar i culminar la baixada sense cap penalització i col·locar-se entre les millors.

Amb la classificació a la butxaca, la segona mànega de la palista andorrana va ser més erràtica, amb dos tocs a les portes 2 i 6 i una penalització de 50 segons per, segons els jutges, haver-se saltat la porta 5 quan, en un primer terme, l’havien atorgat com a toc i dos segons de càstig. Amb tot, Doria va finalitzar la prova amb el tercer millor crono, només superada per la txeca Gabriela Satkova (99,94) i la gran favorita, l’australiana Jessica Fox (100,05), amb cinc medalles olímpiques i encara assaborint la més recent, en caiac. De fet, les quatre primeres classificades en van tenir prou amb el temps registrat a la primera mànega per assolir la classificació.

Mònica Doria va comentar, en declaracions a RTVA, que “acabo contenta perquè he pogut fer una molt bona baixada després del que va passar amb el caiac i això m’ha donat molta força”. Doria va explicar que “tot i que no he començat gaire bé la primera baixada, he agafat la porta al revés, he sabut enfocar-me i finalitzar fent un molt bon temps”. Finalment, l’andorrana va reconèixer que “la calor també afecta” i que, tot i que no serà fàcil, “no tinc cap dubte que demà [per avui] tot anirà bé”. El director tècnic de la federació, Toni Cadena, va destacar que “la Mònica ha demostrat ser una campiona i tenir molt nivell. Després del cop tan dur de l’altre dia teníem ganes que pogués fer una bona actuació en canoa, com així ha estat”. En aquest sentit, Cadena va afegir que “estem orgullosos de la prova que ha fet, i tot i no començar bé ha sabut refer-se”. Les semifinals arrenquen a l’Estadi Nàutic de Vaires-sur-Marne a les 15.30 hores i de les 18 palistes, 12 accediran a la final.

EL TRIATLETA RESIDENT HAYDEN WILDE ENTRA EN COMPETICIÓ Hayden Wilde, triatleta neozelandès resident a Andorra, comença avui la participació en els Jocs Olímpics de París. La prova de triatló ha portat polseguera perquè estava prevista per ahir, però es va haver de reprogramar per a la jornada d’avui perquè “les lectures d’alguns punts del recorregut de natació [al riu Sena] estan per sobre dels límits acceptables”, pel que fa a la qualitat de l’aigua, segons va assenyalar World Triathlon en un comunicat. Un total de 56 triatletes, entre els quals el resident Wilde, competiran avui a partir de les 10.45 hores, amb un recorregut de natació de 1.500 metres que comença al costat de l’històric pont d’Alexandre III. D’altra banda, en bàsquet, la selecció de Grècia de Nikos Chougkaz, que no va gaudir de cap minut a la pista, va perdre el segon partit de la lligueta davant Espanya per 84 a 77. Els grecs acabaran davant Austràlia dissabte.