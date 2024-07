‘Chumi’ Ortega aterra al MoraBanc amb il·lusió

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Chumi Ortega va ser el primer dels reforços anunciats pel MoraBanc de cara a la imminent temporada i ahir va viure la presentació oficial. L’aler murcià va destacar que “arribar a Andorra per a mi és fer un pas molt important i el fet que hagin apostat tant per mi és un orgull”. El jugador, que es va atrevir amb algunes paraules en català, va signar amb el club tricolor per a dues temporades, va afegir que “volia venir a un club com aquest, amb l’experiència i les aspiracions que té”, i que “estic segur que aprendre molt dels companys que tindré. Vull ser cada dia una esponja”. Chumi va subratllar que el tècnic, Natxo Lezkano, li ha demanat que aporti “la meva lluita i intensitat i fer un pas en atac per ajudar l’equip, sense donar l’esquena a la defensa”, i que “tenir l’oportunitat de poder jugar una competició europea és molt important per al club”.

“Que un club com el MoraBanc hagi apostat tant per mi és un orgull”

'Chumi' Ortega, Aler del MoraBanc



“El seu és un dels perfils que volíem i teníem clar per al joc exterior”

Francesc Solana, Director general del MoraBanc



Per part seva, el director general del club, Francesc Solana, va explicar que l’aler té “un dels perfils que volíem per al joc exterior” i que “ens ajudarà en moltes coses. És difícil trobar jugadors amb la seva capacitat de lluita, el seu esperit i esperem que a Andorra pugui seguir oferint tot això”. Pel que fa a la plantilla, ja tancada i completa, Solana va apuntar que “volíem fer un pas endavant pel que fa al nivell i crec que ho hem aconseguit. Hem fitxat jugadors amb experiència a la lliga i a Europa”.