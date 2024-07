Álvaro Peña demana “anar pas a pas i no tornar-se boig” per l’objectiu

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Álvaro Peña, una de les cares noves de l’FC Andorra, va explicar ahir durant la presentació que “intentaré treballar fort per mostrar la millor versió aquí”, i va destacar el projecte ambiciós del club. Peña, de 32 anys i procedent de l’Almere City dels Països Baixos, va comentar que “som un projecte molt ambiciós i, sobretot, no ens tornarem bojos pensant en el final, sinó que anirem pas a pas”. En aquest sentit, va comentar que “tinc moltes ganes i il·lusió. L’objectiu és guanyar cada cap de setmana i tenir opcions, arribats al maig, de celebrar coses boniques”. Per altra part, l’FC Andorra va anunciar la incorporació d’Assane Ndiaye, migcampista mallorquí de 24 anys i que va jugar el curs passat al filial de l’Atlètic de Madrid. Ndiaye, que arriba lliure i signa per a dues temporades, va jugar 33 partits amb els matalassers –amb qui també va aconseguir l’ascens en l’any i mig que hi va militar– 30 dels quals sortint com a titular i va fer quatre gols.