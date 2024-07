Tom Pidcock torna a ser or en ‘cross-country’

Pidcock, que es va retirar del Tour de França després de donar positiu per covid-19, ha combinat el ciclisme de carretera amb l’MTB aquesta temporada, amb un gran rendiment. Ha sumat fins a quatre victòries en proves UCI, tres de les quals a la Copa del Món. A la prova olímpica van participar 36 ciclistes i tres residents més van acompanyar Pidcock. Els altres andorrans van signar notables posicions i Sam Gaze va acabar 6è a +1’41”, Martín Vidaurre va ser 11è, a 2’38”, i, finalment, Simon Andreassen va ser 12è, a +2’43” de Pidcock. En ciclisme encara resta la prova en pista, amb un únic resident –Rui Filipe Oliveira– i la cita en ruta amb la representació més àmplia i fins a 14 ciclistes que viuen al Principat. Pidcock serà un dels que doblen disciplina.

MÒNICA DORIA BUSCA AVUI UN LLOC A LES 'SEMIS' DE CANOA

Mònica Doria afronta en la jornada d’avui les eliminatòries de la disciplina de canoa, la segona de les modalitats en què participa en els Jocs Olímpics de París. Després del desencís a les semifinals de caiac i la penalització de 50 segons per saltar-se la porta 7, la palista torna al canal de Vaires-sur-Marne per buscar un lloc a les semifinals de canoa. La primera baixada, amb 21 palistes, serà a les 15.00 hores, mentre que la segona tindrà lloc a partir de les 17.25 hores i l’andorrana haurà de quedar entre les 18 més ràpides per accedir a les semifinals. Novament, d’entre totes les competidores, comptarà la sèrie més ràpida de les dues obligatòries.



En cas d’èxit, demà Mònica Doria, a partir de les 15.30 hores, afrontarà les semifinals que classificaran per a la final –a partir de les 17.25 hores– les 12 millors. Després de la prova de canoa, la palista encara tindrà una tercera oportunitat aquests Jocs en la modalitat de caiac-cros, en què Doria també té dipositades moltes esperances.