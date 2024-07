Mònica Doria signa les semifinals de canoa amb solvència

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

Mònica Doria estarà present aquest dimecres a les semifinals de la modalitat de canoa dels Jocs Olímpics de París. La palista en va tenir prou amb una primera mànega fantàstica, on va marcar el tercer millor temps (101.28), per entrar en el grup de 18 esportistes que disputaran un lloc per a la final. Doria, després del desencís a la disciplina de caiac, s'ha sabut refer d'una errada inicial a la primera porta i ha aconseguit remuntar i culminar la baixada sense cap penalització i col·locar-se entre les millors. La segona mànega ha estat més erràtica, amb dos tocs a les portes 2 i 6 i una penalització de 50 segons per, segons els jutges, haver-se saltat la porta 5 quan, en un primer terme, l'havien atorgat com a toc i dos segons de càstig. Les semifinals de canoa començaran aquest dimecres a l'Estadi Nàutic de Vaires-sur-Marne a les 15.30 hores i de les 18 palistes, 12 accediran a la final de la modalitat.