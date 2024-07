Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

'Chumi' Ortega ha estat presentat com a jugador del MoraBanc Andorra de cara al proper curs i ha destacat que "arribar a Andorra per a mi és fer un pas molt important i el fet que hagin apostat tant per mi és un orgull". El jugador, que s'ha atrevit amb algunes paraules en català, ha signat amb el club tricolor per dues temporades, ha afegit que "volia venir a un club com aquest, amb l'experiència i les aspiracions que tenen" i que "estic segur que aprendre molt dels companys que tindré. Vull ser cada dia una esponja". El director general del club, Francesc Solana, ha explicat que l'aler té "uns dels perfils que volíem per al joc exterior" i que "ens van saber avançar al mercat per a contractar-lo". El jugador ha fet totes les passes fins a consolidar-se a Palència i sent de les peces importants de l'equip castellà i Solana ha apuntat que "ens ajudarà en moltes coses. És difícil trobar jugadors amb la seva capacitat de lluita, el seu esperit i esperem que a Andorra pugui seguir oferint tot això i que s'adapti el més ràpidament possible".