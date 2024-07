Arrencada de la Lliga exigent per al MoraBanc

L’assistència al WiZink Center per jugar davant el Madrid tindrà lloc el 20 d’abril, mentre que el Barça visitarà el Poliesportiu el 16 de març i el Joventut de Badalona ho farà 5 d’abril. A més, en aquesta segona volta, arribaran els desplaçaments més llargs: Dreamland Gran Canària, Río Breogán, La Laguna Tenerife, Unicaja de Màlaga, Leyma Corunya i Coviran Granada. El darrer partit a casa del MoraBanc serà el 24 de maig davant el BAXI Manresa i el campionat es tancarà el dijous 29 o divendres 30 de maig, amb horaris i dies encara per confirmar, a la pista del conjunt granadí.

DUES FINESTRES FIBA

Així, l’ACB va fer públic ahir el full de ruta de la temporada 2024-2025 de la Lliga Endesa i els horaris i dates de tota la competició, que començarà una setmana després de la Supercopa Endesa de Múrcia (21-22 setembre). A més, la primera finestra FIBA arribarà després de la jornada 8 (16-17 de novembre) –el MoraBanc rebrà l’Unicaja d’Ibon Navarro– i la lliga es reprendrà el 30 de novembre amb la visita de l’equip tricolor a Fontajau davant el Bàsquet Girona. Per Nadal hi haurà sobredosi de bàsquet amb una marató de tres jornades entre el divendres 27 de desembre i el dimecres 8 de gener, amb partits cada dia a excepció de l’1 i el 3 de gener. Els tres rivals del MoraBanc seran Tenerife i Breogán a Andorra i Bilbao Basket a Miribilla. La segona aturada internacional tindrà lloc després de la Copa del Rei.

'CHUMI' ORTEGA, UN DELS REFORÇOS, SERÀ PRESENTAT AQUESTA TARDA

La primera cara nova que es va donar a conèixer per a la pròxima temporada, José Francisco Ortega Chumilla, Chumi Ortega, serà presentat aquesta tarda (16.00 hores) com a jugador del MoraBanc Andorra. Tot i que el seu fitxatge es va anunciar el 2 de juny, encara no s’ha via fet la première oficial com a tricolor de l’aler murcià, que ha signat per a dues temporades. Procedent del Zunder Palència, Chumi ve de signar de mitjana 4,8 punts, 4,1 rebots i 6,7 de valoració, amb 21 minuts de joc per partit.



Aquesta serà la segona presentació d’un nou jugador després de la de Ferran Bassas i encara quedaran pendents les benvingudes d’Evans, Kuric, Chougkaz, Doumbouya i Lammers.