Doria, fora de la final de caiac

Com si es tractés d’una maledicció, Mònica Doria, després d’haver aconseguit la classificació de manera folgada, va cometre una errada terminal a les semifinals de caiac i va quedar fora de la lluita amb les 12 millors del món. L’accés a una final olímpica sembla barrada per a la palista andorrana, que va ser conscient a l’instant que s’havia saltat la porta 7 del canal de Vaires-sur-Marne al primer tram de la baixada i que les seves opcions de final s’havien acabat. La penalització de 50 segons ja va resultar insalvable i Doria va acabar les semifinals a l’última posició (22a) amb un crono de 156.28. La sensació va ser agra, i més quan va quedar constatat que si no se li hagués ennuegat la porta 7, hauria marcat 102.20, un registre que li permetia classificar-se per a la final amb el 6è millor temps.

“És molt dur, però el que m’ha passat no determina com de preparada estava ni les sensacions” Mònica Doria, Palista

Mònica Doria, visiblement decebuda, va explicar a RTVA que “és molt dur, però el que m’ha passat no determina ni demostra tota la preparació que he fet ni les bones sensacions que tenia abans de baixar”. Pel que fa a la fatídica acció, la palista va lamentar que “no estava ben col·locada a la trajectòria per la porta i els jutges han vist que no l’havia passat i en el nostre esport aquest és un error fatal. Ha estat una errada de dos segons, de mil·límetres”. Doria va reconèixer que “tal com he vist que ha passat, ja he sabut que em cauria la penalització i ja he acabat la baixada amb la mentalitat de fer-la tan bé com fos possible i ja està”. En la mateixa línia es va expressar al Diari el director tècnic de la federació, Toni Cadena: “Ara és un moment difícil, però toca aixecar-se, i més amunt encara, perquè dimarts la Mònica ha d’estar al màxim un altre cop per a les eliminatòries de canoa”. Així, demà Doria afrontarà les eliminatòries de canoa a partir de les 15.00 hores.

Mònica Doria es lamentava de l’errada, tot just en acabar la prova.Eurosport / París 2024

OR PER A FOX

La prova de caiac se la va anotar amb certa solvència la gran favorita, l’australiana Jessica Fox, que només havia marcat el vuitè millor temps –suficient– a les semifinals. Fox es va penjar la medalla d’or amb un crono de 96.08 –a Tòquio va ser bronze–, mentre que la polonesa Klaudia Zwolinska (99.84) va ser plata i la britànica Kimberley Woods va finalitzar tercera i es va endur el bronze amb un temps de 99.87. La gran sorpresa, negativa, la va protagonitzar l’alemanya Ricarda Funk, medalla d’or als Jocs de Tòquio el 2021 i quan havia marcat el millor temps a les semifinals, tot i tocar una porta. Funk es va saltar la porta 20 i la penalització la va deixar amb un total de 149.08 en una sorprenent 11a plaça final.

CARABAÑA COMPTA ELS DIES

Per la seva part, Nahuel Carabaña segueix treballant de cara a la prova dels 3.000 metres obstacles del proper dilluns 5 d’agost, a les 19.04 hores. L’atleta ja s’ha entrenat a la pista d’escalfament de l’Stade de France.