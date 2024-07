El Trial 2 Dies d’Arinsal obre amb bon espectacle

La 22a edició del Trial 2 Dies d’Arinsal va viure ahir el tret de sortida amb un ambient excel·lent i una jornada plena d’espectacle. Amb la participació de 270 pilots –entre ells, els pilots residents i habituals al Dakar com Sam Sunderland i Adrien van Beveren, que van voler tastar el trial–, es van conèixer també els primers guanyadors parcials de totes les categories.

En la categoria vermella, amb la presència de 15 pilots, el triomf va ser per temps per a Miquel Gelabert, que va marcar 1 peu, igual que el segon classificat, Gerard Trueba, mentre que Arnau Farré va ser tercer amb 6 peus. En la categoria blava, amb 35 pilots, la victòria se la va endur Rafael Sanromà amb 10 peus, segon va ser Marcos Bermejo amb 11 penalitzacions i tercer, Óscar Salvador amb 13. Pel que fa a la categoria verda, la més nombrosa amb 131 pilots, el triomf va ser per a Iñaki Gomarin, que no va registrar cap penalització, mentre que el segon, el tercer i el quart van empatar a dos peus, però per temps segon va ser Jaime Murillo, tercer Haitz Lertxundi i quart Mario Zamora. Finalment, en la categoria groga, amb 83 competidors, va guanyar Santi Prat amb un peu, segon va ser Josep Lluís Marco amb tres i tercer Benjamin James, amb quatre. Sergi Palau, Kikou Lasmolles, Manuel Iborra, Oriol Serrano, Alèxia Lladó i Àlex Lladó van ser els participants andorrans en una competició que té un recorregut de més de 45 km en què s’han de superar 18 zones. Enguany, hi ha l’al·licient de comptar amb dues noves zones: la d’inici de la prova, al costat del dic d’Arinsal, i una zona indoor, just a sota del circuit de les Berques. Avui tindrà lloc la segona jornada i els guanyadors definitius.