Mònica Doria queda fora de la final de caiac dels Jocs Olímpics de París

No ha tingut gens de sort en la primera de les disciplines Mònica Doria. La palista ha quedat fora de la final de caiac dels Jocs Olímpics de París després de saltar-se la porta 7 i acumular 50 segons de penalització. L'errada ha estat terminal per a l'andorrana, que ha acabat les semifinals en la darrera posició de les 22 atletes classificades amb un crono total de 156.28. Si a Doria no se li hagués ennuegat la porta 7 hagués marcat 102.20, un registre que li hagués permès classificar-se per a la final amb el 6è millor temps. La palista disputarà dimarts les eliminatòries de la disciplina de canoa, també al canal de Vaires-sur-Marne de la capital francesa.