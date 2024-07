La Mamba Negra Challenge reuneix amants de la bici

detail.info.publicated Redacció Arinsal detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El repte de l’esquiador Joan Verdú, la Mamba Negra Challenge, va fer ahir un pas més i es van canviar els esquís per la bicicleta. Només per als més agosarats, Verdú i una trentena de bojos per la bicicleta i pels desafiaments van sortir divendres al vespre des del Museu de la Bicicleta d’Andorra la Vella, el Bicilab, amb un objectiu al cap. La bogeria constava de 322 quilòmetres, 10.668 metres de desnivell positiu i fer tots els ports d’Andorra –17– en una sola etapa, un repte majúscul que Joan Verdú, Sergi Casabella, Miquel Mateu o Jordi Jansana, entre d’altres, es van atrevir a completar. El Mamba Challenge, ideat per Verdú i el fisioterapeuta Pol Ferrer, ja porta tres edicions.