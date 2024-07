L’FC Andorra fa oficial la rescissió del contracte de Pablo Moreno

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra va anunciar ahir l’acord amb el mitjapunta Pablo Moreno per tallar el contracte que encara mantenia el futbolista andalús amb el club tricolor fins al 30 de juny de 2025. En un comunicat, l’entitat va explicar que l’Andorra i el jugador “han arribat a un acord per separar els seus camins”. Moreno, que va arribar al Principat l’estiu passat, posa així punt final a la seva etapa al conjunt tricolor, una etapa discreta en què el mitjapunta no ha ofert el rendiment esperat durant l’única temporada que ha militat a l’Andorra. Moreno, de 22 anys, va aterrar al club procedent del Maritimo portuguès i després d’un passat per les categories inferiors de la Juventus i el Manchester City i tanca la seva etapa a l’Andorra amb 13 partits jugats –10 de lliga– i sense fer cap gol.