Un campus molt especial

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Federació Motociclista d’Andorra (FMA) va tancar la sisena edició del Trial Summer Camp, que ha comptat amb una vintena de nens, d’entre 8 i 16 anys, procedents d’Andorra, Espanya, Itàlia i Rússia. Durant els dies de l’estada, del 23 al 27 de juliol, els joves van poder gaudir de l’experiència i de la presència de pilots professionals com els corredors de Trial Gabriel Marcelli (Honda Repsol), Jaime Busto (Gas Gas), Miquel Gelabert (Vertigo) i Aniol Gelabert (TRRS), així com el pilot participant en el campionat d’Espanya Gil Vila (Vertigo). La coordinadora del Trial Summer Camp i vicepresidenta de la federació, Laia Clascà, explica que “la valoració que fem només pot ser molt positiva. Parlem d’un campus ja plenament consolidat al país i hem tingut una edició molt completa amb els professionals assistents –pilots internacionals– que s’han mostrat molt motivats per ensenyar als petits”. En aquest sentit, afegeix Clascà, “la diversitat dels professionals assistents fan del Trial Summer Camp una estada única al món”. Des de l’estada, s’aposta “per la preparació general i específica dels joves trialers i per la seva formació dins la disciplina motociclista del trial. L’objectiu és aconseguir i mantenir un millor rendiment esportiu, el qual s’aconsegueix a través d’un procés de formació a llarg termini”. Clascà apunta que “als nens els encanta compartir moments amb els companys i estar amb pilots professionals amb qui, normalment, no tenen contacte més enllà de veure’ls a les curses”. “La cara d’il·lusió dels més petits tenint allà els seus ídols i poder parlar amb ells és impagable”, explica. Aquí, el paper de l’entrenador és fonamental, des de l’entrenament esportiu fins al procés pedagògic d’ensenyament, assegura.