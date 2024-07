Mònica Doria accedeix a les semifinals de caiac dels Jocs Olímpics de París

Mònica Doria ha aconseguit amb certa comoditat la plaça per a les semifinals de la disciplina de caiac dels Jocs Olímpics de París. La primera baixada, on ha marcat el quart millor temps (95.93) ha estat suficient per què la palista andorrana assegurés la presència en la lluita per estar entre les 12 millors. Dos tocs a dues portes no l'han permès millorar la marca a la segona baixada, ja sense cap pressió, i Doria ha registrat un 98.51 que l'ha deixat en el top 10 i molt satisfeta per la jornada. La més ràpida ha estat l'australiana Jessica Fox, bronze a Tòquio 2020, amb un millor temps de 92.10, mentre que la polonesa Klaudia Zwolinska (93.03) i la francesa Camille Prigent (93.25) han estat segona i tercera, respectivament. En aquestes eliminatòries, l'alemanya Ricarda Funk, or a Tòquio, ha fet el sisè millor temps. Aquest diumenge, a partir de les 15.30 hores, Doria competirà a les semifinals i per buscar un lloc a la final de caiac.